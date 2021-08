Neuburg

09:15 Uhr

Streit in Neuburger Wohnung eskaliert: Junge Männer schlagen sich mit Stuhlbeinen

Mit Stuhlbeinen haben sich zwei Mitwohner in der gemeinsamen Wohnung in Neuburg geprügelt. Das Ende war bitter: Der eine landete im Krankenhaus, der andere in Gewahrsam.

In einer Wohnung in Neuburg sind am späten Freitagabend ein 20-Jähriger und sein 21-jähriger Mitbewohner in Streit geraten. Laut Polizei kam es dabei Tätlichkeiten zwischen den beiden, wobei die jungen Männer leichtere Verletzungen erlitten. Zudem wurde das T-Shirt des 20-Jährigen zerrissen. Streit eskaliert: Ein dritter helfender Mitwohner wurde bei Auseinandersetzung verletzt Kurze Zeit später gerieten sie erneut aneinander. Dieses Mal schlugen sie jeweils mit Stuhlbeinen aufeinander ein. Als ein weiterer Mitbewohner die Streitenden trennen wollten, erlitt er einen Faustschlag und musste anschließend mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden, schreibt die Polizei weiter. Der 21-Jährige musste mit einer kleineren Schnittverletzung ebenfalls ins Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden. Weil der Jüngere von beiden alkoholisiert und uneinsichtig war, wurde er in Gewahrsam genommen. (nr)

Themen folgen