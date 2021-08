Testzentrum am Eingang: Wann öffnet das Neuburger Parkbad für Badegäste?

Plus Momentan ist im Foyer des Neuburger Parkbads das Schnelltestzentrum untergebracht. Doch das BRK packt bald seine Sachen, sodass der Weg frei ist für eine Öffnung des Bads.

Die Schlange ist lang an diesem Mittag vor dem Eingang des Parkbads. Mit Menschen, die im Wasser planschen wollen, hat der Andrang nichts zu tun. Aktuell besetzt das Schnelltestzentrum des BRK das Foyer des Bads. Doch nicht mehr lange. Das Neuburger Parkbad soll wieder für Badegäste öffnen. Die Frage ist nur: wann?