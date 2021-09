Testzentrum in Neuburg zieht in die Container

Ab 30. September finden die Corona-Tests in den Containern bei der Berufsschule an der Monheimer Straße in Neuburg-Nord statt.

In dieser Woche ziehen das Schnelltestzentrum und das PCR-Testzentrum Neuburg in die Berufsschulcontainer an der Monheimer Straße um. Aus diesem Grund werden die Öffnungszeiten für den Übergangszeitraum angepasst. Das Testzentrum in Schrobenhausen ist weiterhin in der Rinderhofer Breite 11 in Schrobenhausen-Mühlried zu finden. Bis 10. Oktober sind die Tests noch kostenlos, danach muss dafür bezahlt werden..

Die Testzentren des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen bieten an den kommenden Wochenenden kostenfreie Antigen-Schnelltests an. Im neuen Testzentrum in Neuburg an der Monheimer Straße, wird an den Samstagen 2. und 9. Oktober jeweils von 8 bis 12 Uhr getestet. An den Sonntagen 3. und 10. Oktober sind jeweils von 9 bis 12 Uhr Testungen möglich.

Letzte Corona-Tests im Foyer des Parkbads in Neuburg am 30. September und 1. Oktober

Im Parkbadfoyer wird letztmals am heutigen Dienstag (8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr) sowie am morgigen Mittwoch, 29. September, von 8 bis 12 Uhr getestet. Donnerstag und Freitag, 30. September und 1. Oktober, wird dann bereits in den Container an der Berufsschule getestet, ebenso wie an den Werktagen vom 4. bis 8. Oktober. Testzeiten wären der Woche sind von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr.

Kostenfreie PCR-Tests gibt es noch Dienstag und Mittwoch (jeweils 10 bis 12 Uhr) an der Berliner Straße. Donnerstag und Freitag, 30. September und 1. Oktober von 10 bis 12 Uhr sowie von 4. bis 8. Oktober gibt es dann auch die PCR-Tests jeweils 15 bis 18 Uhr an der Monheimer Straße

Im Testzentrum in Schrobenhausen-Mühlried, Rinderhofer Breite 11, wird am Samstag, 2. sowie 10. Oktober von 8 bis 12 Uhr getestet und Sonntag, 3. und 10. Oktober, von 9 bis 12 Uhr sowie während der Woche jeweils von 8 bis 12 und 13 bis 15 Uhr. (nr)