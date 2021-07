Tiefgarage Hofgarten in Neuburg: Jugendliche zünden Plakate an

Eine Sachbeschädigung meldet die Polizei Neuburg: Demnach haben Jugendliche in der Tiefgarage Hofgarten in Neuburg Plakattafeln angezündet. Dabei wurden die Heranwachsenden allerdings beobachtet.

Am Mittwochnachmittag hat ein Zeuge junge Menschen dabei beobachtet, wie sie in der Tiefgarage Hofgarten in Neuburg Plakattafeln in Brand gesetzt haben. Wie die Polizei berichtet, waren insgesamt drei Jugendliche vor Ort, die der besagte Zeuge fotografieren konnte. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Polizei Neuburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (nr)