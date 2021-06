Neuburg

04.06.2021

Todestag von Josy Meidinger: Mit dem Scherenschnitt zur Berühmtheit

Plus Heute vor 50 Jahren starb Josy Meidinger. Die Arbeiten der Künstlerin fanden auch internationale Beachtung. Sie verbrachte die meiste Zeit ihres Lebens in Neuburg, wo sie auch ein städtisches Ehrengrab erhielt.

Von Martin Stolzenau

Josy Meidinger ist als christliche Künstlerin überliefert, hatte über Jahrzehnte ihre Hauptwirkungsstätte in Neuburg und erlangte außer als Malerin sowie Illustratorin vor allem als herausragende Scherenschnittkünstlerin deutschlandweite Bekanntheit. Sie galt zu Lebzeiten neben Johanna Beckmann sowie Lotte Reiniger als „die profilierteste deutsche Scherenschnittkünstlerin“, deren Arbeiten auch internationale Verbreitung fanden und heute außer im Besitz von vielen privaten Sammlern und dem fürstlichen Haus Wittelsbach vor allem im Museum in Neuburg sowie im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu finden sind. Dazu gab und gibt es immer wieder Ehrungen für die Künstlerin und zahlreiche Schriften, die sich mit ihrem Schaffen und ihrer Nachwirkung auch über ihren Tod vor 50 Jahren hinaus bis in die Gegenwart beschäftigen. Die Stadt Neuburg widmete ihr ein städtisches Ehrengrab.

