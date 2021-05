Neuburg

28.05.2021

Tourismus in Neuburg: Es geht aufwärts, wenn auch langsam

Seit einer Woche dürfen die Hotels im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder Urlaubsgäste empfangen. Auch im Romantikhotel Klosterbräu in Bergen können Kinder und Erwachsene nun wieder am Pool entspannen oder sich austoben.

Plus Seit einer Woche dürfen die Hotels im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder Urlauber empfangen. Auch wenn Hoffnung und Freude spürbar groß sind, gibt es doch noch einige Hürden für einen entspannten Urlaub.

Von Michael Kienastl

Tagestemperaturen von deutlich unter 15 Grad, Dauerregen, alles grau in grau: Hinter uns liegt der kälteste Mai seit Jahrzehnten. Und das auch noch inmitten der Pfingstferien. In normalen Zeiten wären Touristiker unter diesen Voraussetzungen wohl eher genervt, als erfreut. Und doch durften vergangene Woche Hoteliers und Co. ihre Tore nach monatelangem Stillstand wieder für Urlaubsgäste öffnen – der Reiseverkehr kommt langsam wieder in Schwung. Was sagen Touristiker im Neuburger Raum dazu?

