Neuburg

vor 55 Min.

Tragischer Fall am Amtsgericht Neuburg: Mutter setzt behinderten Sohn in Holland aus

Was bringt eine Mutter dazu, ihr behindertes Kind in der Kälte auszusetzen? Ein Fall am Amtsgericht Neuburg.

Plus Es ist der Geburtstag ihres Kindes, als die Mutter ein anderes bei minus 20 Grad in Holland aussetzt. Warum tut sie das? Die zentrale Frage in einem Fall, der vor dem Amtsgericht in Neuburg verhandelt wird.

Sie packt seine Sachen, ihren Sohn warm ein. Drei Pullis, zwei Shirts. Über seine Hände stülpt sie mehrere Paar Socken. Sie sollen warm bleiben, in dieser Februarnacht. „Bitte helft mir, ich bin gehandicapt“, zeichnet sie in englischen Worten auf ein Blatt Papier. Das Schild hängt sie ihm um den Hals. Dann schiebt die Frau ihren schwer behinderten Sohn im Rollstuhl zur nächsten Feuerwache. Minus 20 Grad im niederländischen Rijswijk. Sie geht, ihr Kind lässt sie zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen