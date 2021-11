Neuburg

vor 1 Min.

Tragödie jährt sich: Vor 50 Jahre stürzt ein Starfighter bei Zell in Neuburg ab

Ein einziges Trümmerfeld: An dieser Stelle bei Zell verlor Major Dieter Becker vor 50 Jahren auf dramatische Weise sein Leben. Die Maschine des Piloten zerschellte bei dem Unglück in tausend Teile.

Plus Vor 50 Jahren stürzte bei Zell ein Starfighter ab und ein Pilot verlor sein Leben. Zurück blieben dessen Frau und Töchter. Warum eine der Töchter das Leben ihres Vaters recherchiert.

Von Manfred Dittenhofer

Am Mittwoch, vor 50 Jahren war ein schwarzer Tag für die Luftwaffe und das Neuburger Geschwader, an dem einer seiner Piloten sein Leben verlor. Die Nacht war sternenklar an jenem Buß- und Bettag. Ein Starfighter befand sich im Endanflug auf den Fliegerhorst Zell, als der Jet kurz vor der Landung bei Zell zerschellte. Der Pilot hinterließ eine Frau und Zwillingstöchter. Eine dieser Zwillinge ist Sylvia Jugert. Seit einiger Zeit recherchiert die Tochter von Major Dieter Becker das Leben ihres Vaters.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen