Traktor ausgewichen: Autofahrer touchiert in Lichtenau einen Leitpfosten

Bei einem Ausweichmanöver in Lichtenau touchierte ein Autofahrer einen Leitpfosten. Die Neuburger Polizei sucht nach Zeugen.

In der Weicheringer Straße in Lichtenau ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, bog ein 62-jähriger Mann aus Baar-Ebenhausen gegen 8.20 Uhr mit seinem Auto vom Seestüberl nach links in die Weicheringer Straße ein. Auf Höhe eines Transportunternehmens kam ihm ein Traktor entgegen.

Autofahrer touchiert bei Ausweichmanöver in Lichtenau einen Leitpfosten

Der Angaben des 62-Jährigen zufolge fuhr der Traktor zu weit links. Der Autofahrer musste nach eigenen Angaben nach rechts ausweichen und touchierte dabei einen Leitpfosten. Der 62-Jährige versuchte in Folge den Traktorfahrer anzuhalten, was ihm jedoch nicht gelang.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (nr)