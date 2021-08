Neuburg

Transall-Abschied: Soldaten in Neuburg erinnern sich an den "Engel der Lüfte"

Die Transall war Lastenesel, Krankenwagen und Hoffnungsträger zugleich, jetzt sind ihre Tage gezählt. Am Mittwoch flog eine „Retro“-Variante in Sonderlackierung über Neuburg hinweg.

Plus Nach knapp 50 Jahren im Dienst der Luftwaffe kam die Transall auf ihrer Abschiedstour auch ein letztes Mal am Fliegerhorst Neuburg vorbei. Soldaten erinnern sich an besondere Momente.

Von Manfred Dittenhofer

Wahrscheinlich gibt es nur wenige aktive und ehemalige Angehörige des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74, die nicht irgendwann die Einstiegsleiter hoch und hinein in den Laderaum der C-160 Transall gestiegen sind. Das zweimotorige Transportflugzeug war Lastenesel, Krankenwagen und Hoffnungsträger zugleich. Am Mittwoch kam die letzte „Trall,“ wie sie von Soldaten nur genannt wird, auch in Neuburg vorbei. Einige 74er erinnern sich an Flüge in der Transportmaschine.

