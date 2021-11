Neuburg

15:48 Uhr

Treppen, Spielplatz, Kneippbecken: Neuburger Hutzeldörre bekommt 2022 eine Frischkur

Die Treppenstufen und das Geländer an der Hutzeldörre sollen saniert werden.

Plus Die Hutzeldörre soll im kommenden Jahr saniert werden. Dafür müssen etwa fünf Altbäume fallen, die später nachgeplanzt werden. Was konkret geplant ist.

Von Winfried Rein

2022 soll die Hutzeldörre nicht nur aufgehübscht, sondern in einigen Abschnitten saniert werden. Darauf weisen schon die 522.000 Euro hin, die mit der Auftragsvergabe an die Großmehringer Firma Fiedler verbunden sind. Neue Treppen und Geländer seien geplant, ein verbesserter Spielplatz am Graben und die Reaktivierung des Kneippbeckens, berichtet Tiefbauingenieur Christoph Gastl.

