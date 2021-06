Neuburg

vor 25 Min.

Trödelfreunde aufgepasst: Erstmals wieder ein Flohmarkt in Neuburg

In Neuburg gibt es am Sonntag wohl erstmals nach vielen Monaten wieder einen Flohmarkt. Hier ein Archivbild vom Flohmarkt am Südpark.

Plus In Neuburg können Trödelfreunde am kommenden Sonntag nach langer Zeit wohl wieder auf Schnäppchenjagd gehen. Einige Auflagen gibt es nach wie vor zu beachten.

Von Andreas Schopf

Trödel- und Bummelfreunde aufgepasst: Am kommenden Sonntag, 13. Juni, wird es in Neuburg erstmals nach vielen Monaten wieder einen Flohmarkt geben. Aufgrund der gesunkenen Inzidenzen und der gelockerten Corona-Regeln können Besucher wieder zwischen den Ständen schlendern und nach dem einen oder anderen Schnäppchen Ausschau halten. Eine derartige Veranstaltung fand in Neuburg zuletzt im vergangenen Sommer statt. Entsprechend groß dürfte die Freude unter Flohmarkt-Freunden in der Region sein.

