Trotz Austritt: Neuburger SPD bleibt einer Fraktion gleichgestellt

Plus Durch den Austritt von Bernd Schneider aus der SPD muss der Neuburger Stadtrat einige Ausschusssitze neu vergeben. Dass sich personell nicht viel ändert, liegt an einer nachsichtigen Lösung.

Seit eineinhalb Jahren besteht der Neuburger Stadtrat nun in seiner aktuellen Formation. Und doch mussten in der jüngsten Sitzung einige Ausschusssitze vergeben werden. Grund für den bürokratischen Aufwand war der Austritt von Bernd Schneider aus der Neuburger SPD Anfang November. Da Schneider nun als parteiloses Gremium im Stadtrat sitzt, verliert er seine Sitze im Kultur- sowie Verkehrsausschuss. Und genau diese Lücken galt es zu schließen.