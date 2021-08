Trotz Unwetter: Betreiber des Neuburger Sommerparks zufrieden

Plus Die Schausteller und Gastronomen des Neuburger Sommerparks zeigen sich mit dem Volksfestersatz zufrieden. Ein Unwetter fegt am Freitagabend über den gesamten Platz.

Der „Neuburger Sommerpark“ war ein Erfolg. Es gab zwar einige „Durchhänger“, aber insgesamt stellte das reduzierte Volksfest alle Beteiligten zufrieden. „Wir könnten gern um eine Woche verlängern“, meinte Reinhard Reiser, Betreiber eines Schießstandes.