Über der Kapazitätsgrenze: RS-Virus bringt Neuburger Kinderklinik ans Limit

Plus Während Corona die Intensivstationen in den Krankenhäusern an ihre Kapazitätsgrenzen bringt, ist es das RS-Virus in den Kinderkliniken. Warum die Krankheit sich so stark ausbreitet und wie die Lage in Neuburg ist.

Von Katrin Kretzmann

Es ist kein neues Virus und gehört eigentlich zu den klassischen Erkältungskrankheiten, die in jedem Herbst und Winter vorkommen. Doch heuer bringt es die Kinderkliniken in ganz Deutschland mittlerweile an ihre Belastungsgrenzen: das RS-Virus. Besonders Kleinkinder und Säuglinge sind von der Krankheit betroffen, die die Atemwege, aber auch Bronchien und Lunge befallen kann – teilweise mit schwerem Verlauf. Auch die Klinik für Kinder und Jugendliche an der KJF Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg ist am Limit – und das nicht nur aufgrund des RS-Virus.

