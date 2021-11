Umweltausschuss: Kreisräte fordern Flurneuordnung im Donaumoos

Plus Die Entwicklung des Donaumooses war erneut Thema im Umweltausschuss des Kreistags. Wie die Zusammenarbeit mit den Gemeinden künftig enger werden soll und warum die Landwirte eine entscheidende Triebfeder sind.

Es ist und bleibt eine Mammutaufgabe: die Rettung des Donaumooses, Süddeutschlands größtes Niedermoor. Federführend agiert hier der Donaumoos-Zweckverband. Dessen Geschäftsführer Michael Hafner berichtete den Mitgliedern des Umweltausschusses des Kreistags am Donnerstag, wie die Pilotprojekte laufen und welche neuen Ergebnisse es gibt – und er betonte erneut, warum die Landwirte die wichtigste Triebfeder für die Erhaltung des Moores sind.