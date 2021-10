Neuburg

vor 16 Min.

Umweltausschuss bremst Abbau von Bodenschätzen im Landkreis

Plus Ein neuer Entwurf des Regionalplans Ingolstadt sieht vor, noch mehr Fläche für den Abbau von Bodenschätzen im Landkreis Neuburg Schrobenhausen auszuweisen. Warum der Umweltausschuss des Kreistags das aber "mit Nachdruck" ablehnt.

Von Katrin Kretzmann

Im Regionalplan der Region Ingolstadt gibt es einen Abschnitt, der sowohl in der jüngsten Sitzung des Donaumooszweckverbands als auch in der des Umweltausschusses des Kreistags auf großen Unmut stieß: die Neufassung des Kapitels zu den Bodenschätzen. Beide Gremien sprachen sich im Sinne des Naturschutzes und der Ressourcenschonung gegen den Entwurf aus. Im Sitzungssaal des Landratsamtes entstand darüber hinaus am Donnerstag eine Grundsatzdiskussion zum Umgang mit den Ressourcen aus dem Boden.

