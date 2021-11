Umweltschutz: Stadt Neuburg erleichtert Förderrichtlinien

Plus Für ein Lasten-Fahrrad gibt es künftig bei der Stadt Neuburg 600 Euro Zuschuss. CSU-Stadtrat Wolfgang Schlegl hält „das Gießkannenprinzip für totalen Krampf“.

Klimaschutz ist das Gebot der Stunde. Die Stadt Neuburg fördert individuelles Verhalten im Sinne von Energiesparen und Umweltschutz mit kleinen Zuschüssen. Der Etat ist bescheiden, reichte aber zuletzt für 30 PV-Anlagen, 167 E-Bikes und 45 Haushaltsgeräte. Zum Jahresanfang 2022 erleichtert die Stadtpolitik die Förderrichtlinien.