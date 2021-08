Unbekannte sprühen mit Feuerlöscher in Neuburg: Stadt setzt Belohnung aus

Unbekannte entwendeten am frühen Montagmorgen Feuerlöscher und sprühten damit an verschiedenen Stellen in Neuburg. Die Stadt setzt eine Belohnung aus.

Am frühen Montagmorgen wüteten derzeit noch unbekannte Vandalen in der Neuburger Innenstadt. So wurden aus der Fürstgarten-Tiefgarage mehrere Feuerlöscher entwendet und anschließend in der Tiefgarage und in der Innenstadt entleert, schreibt die Stadt Neuburg. An mehreren Stellen, unter anderem der Eisengasse, Weinstraße und auch am Sèter Platz, wurde demnach das weiße Pulver versprüht. Neben den Gehwegen wurde auch das Bücherturm-Gebäude mit dem Löschmittel besprüht. Der Eingangsbereich mit Windfang sowie die Außenscheiben sind von der Aktion betroffen.

Vandalen sprühen mit Feuerlöscher in Neuburg

Wie üblich werden zeitnah die Schäden behoben und die betroffenen Flächen gereinigt. Neben der Stadt Neuburg werden auch die Stadtwerke Neuburg Strafanzeige stellen. Zusätzlich startet die Stadt Neuburg einen Aufruf zur Ergreifung der Täter.

Beschädigungen öffentlichen Eigentums werden in Neuburg keinesfalls geduldet und auch nicht bagatellisiert, handelt es sich letztlich um Sachbeschädigungen, so die Stadt. „Die Schäden belaufen sich auf mehrere Tausend Euro, für die letztlich alle Neuburger aufkommen müssen. Wir setzen alles daran, die Verursacher der Schäden zur Verantwortung zu ziehen“, betont Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Mit Feuerlöscher gesprüht: Stadt Neuburg setzt Belohnung aus

Die Stadt Neuburg setzt eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat Beobachtungen gemacht, kennt das Schriftbild oder gar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Stadtverwaltung unter Telefon 08431/55-202 entgegen. (nr)