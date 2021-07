Neuburg

Unbekannte werfen mehrere Fenster der Neuburger Mittelschule ein

Unbekannte haben am Wochenende drei Fenster der Mittelschule in Neuburg in der Grünauer Straße zertrümmert. Der Schaden: 3000 Euro.

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag und nochmals in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind insgesamt drei Fensterscheiben an den Gebäuden der Mittelschule in Neuburg beschädigt beschädigt worden. Fenster eingeworfen: Polizei Neuburg hat Maßkrug und Schnapsflasche gefunden Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte bei zwei Fenstern neben einer Eingangstüre im Innenhof die äußeren Scheiben der Mehrfachverglasung eingeworfen. Eine weitere Scheibe ist durch die Gewalteinwirkung gesprungen, heißt es weiter. Am Tatort hat die Polizei einen Maßkrug und eine zerbrochene Schnapsflasche gefunden. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro. (nr)

