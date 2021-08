Unbekannter verursacht in Neuburg mehrere Tausend Euro Schaden und haut ab

Ein Unbekannter fährt in Neuburg einen Mercedes-SUV an und kümmert sich nicht um den Schaden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Montag zwischen 14.45 und 15.35 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in einem Hof der Schlesierstraße in Neuburg geparkten Mercedes-SUV im Bereich der Heckstoßstange, ohne den verursachten Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu melden. Der Unfallverursacher dürfte laut Polizei den Zusammenstoß bemerkt haben.

Fahrerflucht in Neuburg: Unbekannter beschädigt Auto

Die Polizei Neuburg ermittelt daher wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder –verursacher machen können, sich unter Telefon 08431/6711-0 zu melden. (nr)