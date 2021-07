Neuburg

11:22 Uhr

Unfall am Südpark in Neuburg: 71-jährige Fußgängerin verletzt

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch am Südpark in Neuburg gekommen, bei dem sich eine Fußgängerin leicht verletzte. Was war passiert?

Eine 54-jährige Neuburgerin wollte gegen 17 Uhr mit ihrem Auto aus einer Parkreihe gegenüber einer Apotheke am Südpark in Neuburg ausparken. Wie die Polizei mitteilt, bog sie nach links ab und kollidierte dort mit einer 71-jährigen Fußgängerin, die in diesem Moment die Straße querte. Die Seniorin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, wie es in dem Bericht weiter heißt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Schaden. (nr)

