Unfall bei Neuburg auf Höhe B16-Einfahrt: Frau fährt jungem Mann ins Heck

Bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Donauwörther Straße in Neuburg auf Höhe der B16-Einfahrt hat sich ein junger Mann leicht verletzt.

Ein Unfall hat sich am Montag in der Donauwörther Straße in Neuburg auf Höhe der Einfahrt zur Bundesstraße B16 ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 22-Jähriger aus Oberhausen mit seinem Auto gegen 15 Uhr stadtauswärts unterwegs und hielt an der Einmündung zur B16 am Stoppschild ordnungsgemäß an.

Eine nachfolgende 30-Jährige erkannte dies den weiteren Angaben zufolge aber zu spät und fuhr dem Mann auf sein Heck auf. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt, er begab sich selbst in ärztliche Behandlung. An den Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. (nr)