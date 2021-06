Neuburg

29.06.2021

Unfall in Neuburg: Zweijähriger überlebt Sturz aus zehn Metern Höhe

Plus Ein zweijähriger Junge fällt am Montag aus dem dritten Stock eines Hauses in der Donauwörther Straße ungebremst auf einen gepflasterten Boden. Wie durch ein Wunder bricht er sich lediglich den Arm.

Von Michael Kienastl

Was sich am Montagnachmittag in der Donauwörther Straße in Neuburg ereignete, grenzt fast an ein Wunder und erregte deshalb am Dienstag aus gutem Grund auch überregionales Interesse: Ein zweieinhalbjähriger Junge fiel aus mehr als zehn Metern Höhe direkt und ungebremst auf einen harten, gepflasterten Boden und überlebte mit lediglich einem gebrochenen rechten Arm ohne schwerwiegende Verletzungen.

