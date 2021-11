Unfall in Neuburger Eybstraße: Junge Fahrradfahrerin verletzt

Ein Mann öffnet in der Neuburger Eybstraße die Türe seines Autos, und übersieht dabei eine Fahrradfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß, die 25-Jährige muss ins Krankenhaus.

Am Montag gegen 16.25 Uhr befuhr eine 25-jährige Neuburgerin mit ihrem Fahrrad die Eybstraße in Neuburg. Zeitgleich befand sich laut Angaben der Polizei ein 55-jähriger Mann aus Burgheim mit seinem Auto bereits in einer Parklücke rechts am Fahrbahnrand.

Unfall in Neuburg: Fahrradfahrerin in der Eybstraße verletzt

Als der Mann die Fahrertüre an seinem Fahrzeug öffnete, übersah er die von hinten herannahende junge Frau und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht, sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro. (nr)