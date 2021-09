Unfall in der Grünauer Straße: 83-jähriger Autofahrer erwischt Radler

Unfall in der Grünauer Straße in Neuburg: Ein 83-jähriger Autofahrer übersieht einen Radler und stößt mit dem 41-Jährigen zusammen.

Beim Einbiegen von der Nördlichen auf die Grünauer Straße in Neuburg übersah am Montag gegen 10.30 Uhr ein 83-jähriger Fahrer eines Mercedes einen 41-jährigen Radler auf dem querenden Radweg.

Unfall in der Grünauer Straße in Neuburg: Autofahrer stößt mit Radler zusammen

Es kam laut Polizei zum Zusammenstoß, wonach der Radfahrer mit leichten Verletzungen am linken Oberarm in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, lediglich am Mercedes entstand geringer Sachschaden. (nr)