Unfallverursacher macht sich aus dem Staub: Polizei Neuburg sucht Zeugen

Nachdem es in der Neuburger Hirschenstraße zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern gekommen war, verschwand der Verursacher. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen.

Am Mittwoch ist es in Neuburg zu einem Unfall gekommen, bei dem sich der Verursacher einfach aus dem Staub machte. Wie die Polizei mitteilt, war ein 46-jähriger Neuburger gegen 16.45 Uhr mit seinem Auto auf der Hirschenstraße Richtung Schäfflerstraße unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Fahrer entgegen kam, der zu weit links fuhr.

Unfallverursacher verschwindet: Polizei Neuburg sucht Zeugen

Die Wagen kollidierten seitlich, wobei der Seitenspiegel am Wagen des 46-jährigen den weiteren Angaben zufolge kaputt ging. Der Unfallverursacher entfernte sich allerdings, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Auto des Neuburgers entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 250 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 08431/67110 zu melden. (nr)

Lesen Sie dazu auch: