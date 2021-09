Neuburg

vor 21 Min.

Unterstützung aus München gegen Donaubrücke: "Projekt ist aus der Zeit gefallen"

Ortstermin im Englischen Garten: Ludwig Hartmann, Grünen-Fraktionschef im Bayerischen Landtag (zweiter von rechts), kam am Donnerstag auf Einladung der Grünen sowie des Aktionsbündnisses „Auwald statt Asphalt“ nach Neuburg.

Plus Ludwig Hartmann, Grünen-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, besucht Neuburg und bekräftigt die Brückengegner in ihrem Engagement. Was er stattdessen vorschlägt.

Von Andreas Schopf

Ludwig Hartmann hat am Donnerstag Neuburg und die Region kennengelernt. Mit dem Auto – einem elektrischen – wurde er durch Neuburg, über die B16 und die Staustufe Bergheim gefahren. Seine Motive waren nicht touristischer, sondern politischer Natur. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag erkundigte sich vor Ort zur geplanten zweiten Donaubrücke und zu den Eingriffen in den Auwald, die damit verbunden wären. Sein Fazit: „Dieses Verkehrsprojekt ist aus der Zeit gefallen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen