Untypisch, dafür abenteuerlich: Die Gitarristen Philippe Loli und Leo Giannola im Neuburger Birdland

Plus Die Charaktere von Loli’s Nylonsaiten und Giannola’s Stahlsaiten vereinigen sich im Neuburger Birdland zu einem brillanten Gebilde. Ein Abend der gegenseitigen Ergänzung.

So schnell war lange kein Konzert mehr im Birdland Jazzclub ausverkauft. Offensichtlich haben sich die beiden Gitarristen Philippe Loli aus Monaco und Leo Giannola aus Napoli bei ihrem letzten Gastspiel 2017 in die Herzen des Neuburger Publikums eingebrannt.