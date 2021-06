Unwetter im Raum Neuburg: Blitz schlägt in Feldkirchen ein

Die Feuerwehr Neuburg muss nach einem Unwetter am Sonntagabend zu mehreren Einsätzen ausrücken. Besonders betroffen ist vor allem ein Einfamilienhaus in Feldkirchen.

Ein Unwetter am späten Sonntagabend hat die Einsatzkräfte im Raum Neuburg gefordert. Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg musste ab 22.30 Uhr zu mehreren Einsätzen ausrücken. Zunächst war in der Donauwörther Straße Wasser in einen Keller gelaufen. Kurz darauf schlug nach Angaben des Kommandanten Markus Rieß ein Blitz in ein Einfamilienhaus im Siedlerweg in Feldkirchen ein. Der Einschlag löste glücklicherweise keinen Brand aus, beschädigte jedoch die Leitungen. Die Erschütterung war offenbar so groß, dass Telefondosen aus der Wand geschlagen wurden, berichtet Rieß. Das Haus war zwischenzeitlich komplett ohne Strom, weshalb die Stadtwerke hinzugezogen wurden.

Umwetter löst mehrere Einsätze in Neuburg aus

In der Berliner Straße, im Bereich des ehemaligen Edeka-Marktes, laufen derzeit die Umbauarbeiten für den neuen Mieter, die Kette "Action". Die Baumaterialien, die vor dem Eingang lagern, wurden durch das Unwetter am Sonntagabend auf der Straße verteilt. Hier musste die Feuerwehr eingreifen - ebenso wie in der Nördlichen Grünauer Straße. Dort stürzte ein Baum um und lag auf der Straße. Die Helfer schnitten den Baum klein und beseitigten die Teile von der Straße.

Unwetter-Einsätze in Berg im Gau, Brunnen und Karlshuld

Abgesehen von den Einsätzen in der Stadt Neuburg kam der Kreis Neuburg-Schrobenhausen relativ glimpflich davon. Laut Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier wurden die Feuerwehren Berg im Gau, Brunnen und Karlshuld wegen umgestürzter Bäume alarmiert. Schäden sind demnach keine bekannt. "Der Rest des Landkreises ist verschont geblieben", sagt Kreitmeier.