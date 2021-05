VW Golf mit Hybridantrieb: Neues Schulungsauto für Lehrlinge in Neuburg

Einen modernen Wagen für den Praxisunterricht hat der Landkreis für seine Kfz-Lehrlinge am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Neuburg beschafft.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat eine Investition in die Ausbildung der Kfz-Mechatroniker am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Neuburg getätigt und einen modernen VW Golf GTE mit Hybridantrieb für den Praxisunterricht beschafft.

VW Golf für Lehrlinge in Neuburg: kein Auto mit Straßenzulassung

„Als Sachaufwandsträger ist es dem Landkreis sehr wichtig, unseren künftigen Fachkräften die bestmögliche Ausbildung zu bieten und diese gut für das Berufsleben zu rüsten“, sagt Landrat Peter von der Grün, der sich bei einem Besuch der Schulwerkstatt ein Bild von dem neuen Fahrzeug machte. Zusammen mit dem Fachlehrerkollegium ist Schulleiter Matthias Fischer stolz auf den Neuzugang im Fuhrpark: „Damit sind wir eine der wenigen Berufsschulen bundesweit, die über ein solch hervorragend ausgestattetes Hybrid-Schulungsfahrzeug verfügen.“

Bei dem neuen VW Golf handelt es sich jedoch nicht um ein Auto mit Straßenzulassung. Es ist speziell für Ausbildungszwecke ausgestattet. Das sogenannte Schnittfahrzeug macht alle wichtigen Komponenten des Fahrzeuges zugänglich und ermöglicht so einen direkten Zugriff für Messungen. Dank der speziellen Ausstattung können typische Werkstattsituationen simuliert werden. Dadurch ist eine praxisnahe Vermittlung der Ausbildungsinhalte möglich. Die Auszubildenden können beispielsweise Diagnosewege erlernen und diese in einzelnen Arbeitsaufträgen am Schulungsfahrzeug unmittelbar anwenden. „Unser neuer Hybrid-Golf besitzt alles, was das Lehrer- und Schülerherz begehrt“, freut sich Fischer. (nr)

