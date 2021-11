Vandalismus im Neuburger Gesteinslehrpfad: Belohnung für Hinweise

Im Gesteinslehrpfad auf der Oberen Schanze in Neuburg ist eine Plexiglasröhre zerstört worden. Der Verschönerungsverein setzt eine Belohnung für Hinweise aus.

Am vergangenen Wochenende wurde im Gesteinslehrpfad auf der Oberen Schanze in Neuburg eine Plexiglasröhre zerstört, in der Neuburger Kieselerde ausgestellt wird. Die Röhre wurde mit einem größeren Stein eingeworfen.

Gesteinslehrpfad Neuburg: Plexiglasröhre zerstört

Der Schaden für den Verschönerungsverein beläuft sich auf 500 Euro. Der Verein bittet um Hinweise auf den oder die Täter und setzt ein Belohnung von 100 Euro aus. Erst vor einigen Wochen kam es im Neuburger Gesteinslehrpfad zu einem Fall von Vandalismus. (nr)

