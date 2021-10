VdK steigt aus der Neuburger Geriatrie aus - Kreis wird alleiniger Eigentümer

Plus Der Sozialverband VdK zieht sich einvernehmlich von der Neuburger Geriatrie zurück. Der Kreis Neuburg-Schrobenhausen will die Fachklinik bald verlustfrei führen.

Fast 25 Jahre lang führte der VdK-Landesverband Bayern zusammen mit dem Landkreis das Neuburger Geriatriezentrum (GZN). Jetzt steigt der VdK aus. Der Kreis Neuburg-Schrobenhausen wird alleiniger Eigentümer und Betreiber der Klinik.