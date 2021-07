Neuburg

vor 31 Min.

Verantwortung mit 29: Das ist der Chef des Neuburger Campus

Plus Der 29-jährige Stefan Hoiczyk leitet den neuen Campus Neuburg. Was ihn als Ingolstädter an Neuburg überrascht hat und wie es mit der THI-Außenstelle vorangeht.

Von Andreas Schopf

Dort, wo künftig junge Menschen Wissen erlangen, ist aktuell Baustelle. Kabel schlängeln sich aus den Wänden, Bretter stapeln sich auf den Gängen, und die Grundmauern sind von Gerüststäben eingeschlossen. Mittendrin steht Stefan Hoiczyk – Brille, gepflegter Bart, dunkelblaues Sakko. „Wir sind im Zeitplan“, sagt er, und führt durch die Räume des ehemaligen THW-Gebäudes. Hier, auf dem Lassigny-Areal, sollen ab Oktober Studenten den neuen Campus bevölkern. Noch laufen dafür die Umbauarbeiten. Hoiczyk begleitet diese als Standortleiter. Doch wer ist der Chef des Neuburger Campus eigentlich?

