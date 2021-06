Verbrannte Nudeln lösen Feuerwehreinsatz in Neuburg-Ried aus

Nach einer langen Nacht war ein junger Mann eingeschlafen, während die Pasta auf dem Herd brutzelte.

Wie startet man am besten einen Sonntagmorgen? Klar, mit einem schönen Frühstück! In der Ingolstädter Straße in Neuburg-Ried sollte es bei einem jungen Mann zu früher Stunde aber keine Semmeln und keine Croissants geben, sondern einen Teller Pasta. Die Vermutung: Der Sieg der National-Elf über Portugal am Samstag war ausgiebig gefeiert worden, der Freudentaumel dauerte bis in die Morgenstunden hinein. Das kostet Energie und macht hungrig.

Dagegen hilft am besten ein Teller Nudeln, dachte sich wohl der Mann und stellte einen Topf auf den Herd. Weil die Nacht jedoch lang war und der Kochvorgang etwas dauerte, legte er sich hin – und fiel ungewollt sofort in einen tiefen Schlaf. Derweil wurden die Nudeln im Topf erst heiß, dann kross und schließlich kohlrabenschwarz. Von all dem bekam der Mann nichts mit. Selbst der Rauchmelder, der in der Zwischenzeit Alarm geschlagen hatte, konnte den Schlaf des jungen Mannes nicht stören.

Auch als kurz vor 6.30 Uhr die Sirenen losheulten und die Feuerwehren aus Neuburg und Ried-Hesselohe ausrückten, dauerte es eine Weile, ehe der Übernächtigte auf die Klingel- und Klopfzeichen der Feuerwehrleute reagierte. Als er schließlich aufwachte, hatte sich in der Wohnung bereits überall dicker Rauch verteilt. Während der Mann vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde, machte sich die Feuerwehr mit einem Hochdrucklüfter an die Arbeit, um die Räume rauchfrei zu bekommen. Ein Brand war nicht ausgebrochen.

Im Laufe des Vormittags durfte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen. Er meldete sich daraufhin bei Kommandant Markus Rieß, erklärte die Umstände und bedankte sich für die Hilfe. (clst)