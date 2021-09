Verhandlung vor Neuburger Amtsgericht nimmt unerwartete Wendung

Plus Vor dem Neuburger Amtsgericht ging es um Nachstellung und Verbreitung pornografischen Materials. Die Verhandlung nahm jedoch eine unerwartete Wendung.

Damit hätte im Neuburger Amtsgericht am Mittwoch wohl keiner gerechnet: Die Geschädigte erklärt gegenüber dem Angeklagten ihre Liebe, bestärkte, dass sie ihn heiraten wolle und dass ja alles, ach eigentlich gar nicht so schlimm war. Bei der Verhandlung war es um die Frage gegangen, ob ihr Expartner ihr nachgestellt hatte und sie über den Zeitraum von rund einem Monat täglich belästigte.