Neuburg

vor 56 Min.

Verkaufsbilanz: Bauland in Neuburg ist nach wie vor stark nachgefragt

Plus Günstige Bauplätze sind weiter stark gefragt in Neuburg. Grundstücke in Joshofen und Heinrichsheim gingen teilweise an Einheimische. Privat veräußerte Plätze kosten deutlich mehr.

Von Winfried Rein

Günstige Bauplätze sind weiter stark gefragt in Neuburg, das zeigt die Verkaufsbilanz der Stadt in Joshofen und Heinrichsheim.