Verkehr, Fußgängerzone, Corona: Diese Themen bewegen die Neuburger

Neben den Diskussionen zur Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße (lesen Sie hier mehr dazu) kamen im Rahmen der Neuburger Bürgerversammlung am Montagabend, die coronabedingt digital mit knapp 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfand, diverse weitere Angelegenheiten zur Sprache. Es ging unter anderem um die geplante Fußgänger- und Radbrücke, eine Busverbindung nach Bruck, Luftfilter in den Schulen oder die Neuburger Altstadt als Fußgängerzone.