Neuburg

19:00 Uhr

Verkehrsanwalt kritisiert Absperrung an Ingolstädter/Monheimer Straße

An der Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße wurden Metallbügel und biegbare orangene Poller installiert. Stadteinwärts müssen Radler nun statt der roten Fahrradfurt die Fußgängerüberquerung in der Monheimer Straße nutzen.

Plus Seit Anfang der Woche soll an der gefährlichen Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße in Neuburg eine Absperrung für Sicherheit sorgen. Doch die neue Regelung stößt nicht überall auf Zustimmung.

Von Michael Kienastl

Der Neuburger Verkehrsausschuss hatte Gutes im Sinn, als er vor einem Monat Maßnahmen für die gefährliche Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße beschlossen hatte. Seit Anfang dieser Woche versperren nun Metallbügel auf der einen und biegbare orangene Poller auf der anderen Seite die Fahrradfurt. Unter einem blauen Gehweg-Schild fordert ein weißes Schild mit schwarzem Aufdruck Radler dazu auf, abzusteigen und die Fußgängerfurt zu benutzen. Doch die Arbeiten waren kaum erledigt, da erhielten Stadt und OB Bernhard Gmehling einen Brief des Neuburger Verkehrsanwalts Wolfgang Kleßinger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen