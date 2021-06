Verkehrsunfall in Neuburg: Radfahrer verletzt

Ein Fahrradfahrer hat am Mittwochmittag beim Abbiegen im Neuburger Stadtteil Feldkirchen eine Autofahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenprall und der Mann wurde dabei verletzt.

Am Mittwoch gegen 13.15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Neuburger mit seinem Fahrrad die Überführung über die B16 am Mittelweg. Zeitgleich befuhr eine 46-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto den Mittelweg in Richtung Schmidweg. Als der Radler mit seinem Fahrrad nach rechts in den Mittelweg abbog, übersah er die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Autofahrerin.

Beim Aufprall gegen das Auto wurde der Mann leicht verletzt

Es kam zur Kollision, der Fahrradfahrer stieß mit seinem Rad gegen die Stoßstange des Autos und prallte gegen die Windschutzscheibe. Dabei wurde er leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (nr)