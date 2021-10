Verkehrsverein: Neuburger Schloßfestkomitee verdoppelt sich

Plus Der Neuburger Verkehrsverein "Freunde der Stadt Neuburg" stellt sich für die Zukunft auf. Mit mehr Mitgliedern im Vorstand und der Vereinsheimsanierung können die nächsten Jahre kommen.

Nach der zweijährigen Coronapause und der schmerzhaften Absage der Schloßfests 2021 blickt der Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“ wieder voller Elan in die Zukunft. Um die kommenden Jahre bestmöglich gestalten zu können, standen auf dem Programm der jüngsten Mitgliederversammlung zukunftsweisende Entscheidungen, die auch den Vorstand und das Vereinsheim betrafen.