Neuburg

vor 34 Min.

Vermessungsflüge des Geschwaders in Neuburg: Erhöhter Flugbetrieb am Mittwoch

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg führt am Mittwoch Vermessungsflüge durch. Warum Anwohner des Flugplatzes in Zell stärker betroffen sind als sonst üblich.