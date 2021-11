Neuburg

17:00 Uhr

„Vertrauensbruch“ in der SPD: Bernd Schneider tritt zurück

Plus In der Neuburger SPD hat es geknirscht – so sehr, dass der Vorsitzende des Ortsverbands sein Amt hinschmeißt und sich im Stadtrat aus der Fraktion löst.

Von Claudia Stegmann

Da hat sich offenbar einiges an Frust angestaut – so sehr, dass im Neuburger SPD-Ortsverband diese Woche drei Mitglieder des Vorstands ihren Dienst quittiert haben: die beiden Beisitzer Horst Winter und Volker Katzki sowie der Vorsitzende Bernd Schneider. Schneider hat darüber hinaus auch Konsequenzen als Stadtrat gezogen: Er löst sich aus der Fraktion, die er zusammen mit Ralph Bartoschek und Sabine Schneider bildet. „Die sollen jetzt allein ihren Egotripp fahren“, kommentiert er seine Entscheidung.

