Neuburg

vor 18 Min.

Viel erlebt mit 27: Das ist die neue Vikarin der Neuburger Apostelkirche

Laura Müller ist neue Vikarin in der evangelisch-lutherischen Gemeinde der Apostelkirche in Neuburg. Am Sonntag wird sie offiziell vorgestellt.

Plus Laura Müller ist die neue Vikarin der Neuburger Apostelkirche. In ihrer Vita finden sich einige interessante Stationen. Unter anderem erlebte sie den Corona-Lockdown in Paris.

Von Andreas Schopf

Die evangelisch-lutherische Gemeinde der Apostelkirche in Neuburg freut sich über eine neue Vikarin. Im September hat Laura Müller den Posten übernommen und wird für die kommenden zweieinhalb Jahre auf ihrem Weg zur Pfarrerin in Neuburg sein. In einem feierlichen Gottesdienst am kommenden Sonntag, 19. September, um 10 Uhr wird sie in der Apostelkirche vorgestellt. Dann können Interessierte die 27-Jährige kennenlernen, die bereits einen interessanten Lebensweg hinter sich hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen