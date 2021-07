Virtueller „Tag der Agenda“ an der FOS/BOS Neuburg

Die FOS/BOS Neuburg will bei einem Aktionstag 17. Ziele der Agenda 30 vorstellen. An diesem Tag dreht sich alles um Nachhaltigkeit - und jeder kann mitmachen.

Agenda 21 war gestern, die FOS/BOS Neuburg sagt „hallo“ zur Agenda 2030, dem Nachfolgeprojekt der UNO. Bis zum Jahr 2030 sollen 17 Ziele erreicht sein, mit deren Hilfe alle gemeinsam die Welt besser machen können.

"Tag der Agenda" bei der FOS/BOS in Neuburg: Es geht um Nachhaltigkeit

Am Donnerstag, 22. Juli, ist an der FOS/BOS Neuburg „Tag der Agenda“. An diesem Tag dreht sich alles um Nachhaltigkeit, und jeder kann mitmachen. Denn pandemiebedingt findet dieser Tag heuer erstmals digital statt. Auf der Internetseite unter www.agenda2030.fosbos-neuburg.de kann man das „Escape-Game“ anklicken, Filme und Podcasts anschauen und anhören, Fragen beantworten und das Lösungswort suchen – so können sich ganze Schulklassen, aber natürlich auch Einzelpersonen über die Agenda 2030 informieren. Alle Projekte der Agenda 2030 und dementsprechend auch alle Fragen des „Escape Games“ beschäftigen sich mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit, und zwar in allen Lebensbereichen: „Das Handeln als Kunden und Konsumenten, der Umgang mit der Natur sowie der Umgang mit unseren Mitmenschen – alles trägt dazu bei, dass die Erde lebenswert bleibt, nicht nur für uns, sondern auch für zukünftige Generationen“, heißt es von den Veranstaltern.

Dabei haben sich die Agenda-Leute sogar zwei Spiele ausgedacht: Eines für Grundschüler und eines für Schüler der 5. bis 10. Klassen. Diese Spiele führen die Teilnehmer durch die Problemzonen, die die Agenda 2030 in Angriff nehmen will und öffnen den Spielern die Augen für das Mögliche und Nötige, das jeder tun könnte. Dazu braucht man noch nicht einmal einen Computer, denn das Spiel ist auch auf dem Smartphone spielbar.

Wer am Ende das richtige Lösungswort herausgefunden hat, kann auch etwas gewinnen: Eis, sogar für die ganze Schulklasse. Damit hängt auch zusammen, dass der Einsendeschluss für das Lösungswort schon der 25. Juli ist – sonst wird es für die Veranstalter schwierig, das Eis noch vor den Ferien zu organisieren. Wichtig ist auch, dass bei der Einsendung des Lösungswortes mit angegeben wird, wie viele Personen an der Lösung beteiligt waren, damit niemand leer ausgeht – und auf der anderen Seite kein Eis verschwendet wird. Ganz im Geist der Agenda 2030. (nr)