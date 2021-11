Vorsicht: Falsche Polizisten rufen wieder im Raum Neuburg an

Bei der Polizeiinspektion Neuburg haben sich zuletzt wieder fünf Menschen gemeldet, die einen Anruf von Betrüger bekommen haben. Die Polizei warnt.

Am vergangenen Freitag wurden der Polizei in Neuburg insgesamt fünf Fälle von falschen Polizeibeamten gemeldet. Die Geschädigten erhielten dabei im Laufe des Tages Anrufe, bei denen sich die Anrufer als Polizeibeamte ausgaben. Im Laufe des Gesprächs wurde den Geschädigten mitgeteilt, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Anschließend erkundigten sich die Betrüger nach vorhandenen Wertsachen wie Bargeld und Goldbarren.

Den Angerufenen war die Betrugsmasche bereits bekannt, sodass die Betrüger keine gewinnbringenden Auskünfte erhielten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass mit weiteren derartigen Anrufen zu rechnen ist. (nr)