Wahl: Das sind die Kandidaten der kleinen Parteien aus dem Wahlkreis Ingolstadt

Bei der Bundestagswahl am 26. September treten auch Kandidaten der kleineren Parteien im Kampf um das Direktmandat für den Wahlkreis Ingolstadt an. Die vier Kandidaten von der Bayernpartei, von Die Basis, von der ÖDP und von Die Partei stellen wir hier im Kurzportrait vor: