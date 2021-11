„War das gefundene Opfer für ihn“: Betrugsfall zwischen Freunden landet in Neuburg vor Gericht

Plus Zwei frühere Freunde treffen sich vor Gericht in Neuburg wieder: Der eine soll den anderen um viel Geld betrogen haben. Ein klarer Fall, meint die Staatsanwältin. Warum endet er trotzdem im Freispruch?

Im Saal 42 des Neuburger Amtsgerichts gegenüber stehen zwei Männer. Der eine 58, neureicher Heilerziehungspfleger in Rente. Der andere 51, Sozialhilfeempfänger im Rollstuhl. Beide aus demselben Ort im Landkreis, wo sie sich im Sommer 2018 kennengelernt haben. Sie treffen sich wieder vor Gericht, in einem Prozess, der zeigt, dass Geld Freunde zusammenführen – und wieder trennen kann.