Warnschild, Blinklicht & mehr: Gefährliche Kreuzung in Neuburg wird entschärft

Ein ganzes Maßnahmenpaket hat der Verkehrsausschuss Neuburg mit großer Mehrheit beschlossen: So soll die Kreuzung Ingolstädter Straße und Monheimer Straße für Radler viel sicherer werden.

Die Zielvorgabe des Verkehrsausschusses Neuburg war klar. Die Situation für stadteinwärts fahrende Radfahrer an der Kreuzung Ingolstädter Straße und Monheimer Straße muss deutlich sicherer werden. Das Ordnungsamt hat die Situation mit dem Verkehrsreferenten und Fahrradbeauftragten Bernhard Pfahler, Sachverständigen der Polizei und Experten der Ampelhersteller intensiv besprochen und bewertet. Das Ergebnis war ein Maßnahmenpaket, das der Verkehrsausschuss mit großer Mehrheit beschlossen hat.

Kreuzung in Neuburg: Ausschließliche Grünphase für den Fußgänger- und Radverkehr abgelehnt

Im Kern geht es um die Vermeidung einer Gefahr durch rechtsabbiegende Fahrzeuge in die Monheimer Straße, während Radler geradeaus in Richtung Donaubrücke fahren. Eine ausschließliche Grünphase für den Fußgänger- und Radverkehr wurde mehrheitlich abgelehnt, weil dies zu deutlich längeren Wartezeiten an der ohnehin überlasteten Kreuzung kommt.

Vielmehr wird auf eine ganze Reihe von Sicherheitsmaßnahmen gesetzt, die sehr deutlich auf die Gefahrenstelle aufmerksam machen. So gibt es ein großes neues Warnschild, ein orangefarbenes Blicklicht, die Aufstellspur für Radfahrer deutlich vor den Autofahrern sowie zwei versetzt angebrachte Spiegel. Schließlich beginnt die Grünphase der Radfahrer mehrere Sekunden vor dem des Straßenverkehrs, was wiederum einen Vorrang und damit mehr Sicherheit gewährleistet. Letzteres gilt es im Übrigen auch von Verkehrsteilnehmern zu beachten, die von der Donaubrücke aus kommend links in die Monheimer Straße abbiegen.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die vom zuständigen Gremium mit großer Mehrheit beschlossenen Maßnahmen eine deutliche Erhöhung der Sicherheit an der Kreuzung darstellen. Stete Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer sind darüber hinaus immer gefordert. (nr)

