Neuburg

vor 31 Min.

Warum zwei Kletterer auf die Hofkirche in Neuburg steigen

Die Höhenkletterer Marc Segger und Boris Kompatscher erklimmen die Hofkirche in Neuburg.

Plus Zwei Berufskletterer aus dem Allgäu steigen der Hofkirche in Neuburg aufs Dach. Was hinter der Aktion steckt.

Von Winfried Rein

Zwei Männer klettern derzeit an der Fassade der Hofkirche herum und bringen Passanten zum Staunen. Boris Kompatscher und sein Kollege Marc Segger erledigen mit ihrer Firma Teclimb Arbeiten, für die das Staatliche Bauamt eigentlich ein Gerüst bräuchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen